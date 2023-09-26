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Разведка Британии оценила, как украинские атаки повлияли на боеспособность Черноморского флота

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Разведка Британии оценила, как украинские атаки повлияли на боеспособность Черноморского флота

Черноморский флот РФ / Фото: УНИАН

В результате поражения штаба Черноморского флота РФ в Севастополе погибли 34 офицера, среди них — командующий ЧФ РФ Виктор Соколов.

В результате ряда успешных украинских атак Черноморский флот РФ, вероятно, не сможет иметь в акватории Черного моря такой контроль, как раньше.

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Великобритании.

Успешные операции завершили удары по штаб-квартире 20 и 22 сентября.

"Физический ущерб для ЧФ РФ почти точно серьезный, но локальный. Флот почти точно сохраняет способность выполнять свои основные задачи военного времени – нанесение ракетных ударов и локального патрулирования", — говорится в сообщении.

Несмотря на это, удары повлияли на способность флота осуществлять более широкое патрулирование в регионе и обеспечивать де-факто блокаду украинских портов.

"Также ЧФ РФ, вероятно, имеет ухудшенную способность защищать свои объекты в порту и проводить рутинное обслуживание", — отмечают аналитики.

Последние события показывают, что украинские военные способны подвергнуть сомнению символическую и стратегическую "проекцию силы" России, которую ей обеспечивает контроль над Севастополем.

Удар по штабу Черноморского флота РФ

В пятницу, 22 сентября, в оккупированном Севастополе раздались мощные взрывы. Оккупанты подтвердили удар по штабу Черноморского флота.

После поражения штаба Черноморского флота РФ в Севастополе погибли 34 офицера, среди них — командующий ЧФ РФ Виктор Соколов.

Российские кафиры хотят устроить " крестный ход " в Севастополе с иконой Федора Ушакова, которая якобы была в здании штаба Черноморского флота РФ во время удара и уцелела.

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Дата публикации
Просмотры
537
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