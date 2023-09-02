Разведка Британии оценила наступление оккупантов на Купянском направлении

Армия РФ пытается сдерживать наступление украинских сил на юге, несмотря на это, рискует разделить свои же подразделения.

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Британии по состоянию на 2 сентября.

Как отмечают британские разведчики, украинским силам удалось выйти на главную линию обороны россиян на Ореховском направлении в Запорожской области. Тем временем оккупанты продолжают собственное наступление в районе Купянска.

"Российские войска, вероятно, стремятся отвлечь Украину от ее контрнаступления, тем самым вынудив ее разделить свои силы между Мелитопольским и Купянским направлениями", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что захватчики с июня 2023 года не добились значительных результатов вблизи Купянска.

"Россия рискует разделить свои силы, пытаясь предотвратить украинский прорыв", — говорят в разведке Британии.

Напомним, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1407 огневых задач.

Заместитель министра обороны Анна Маляр говорит, только за день позиции обеих сторон меняются, ведь боевые действия динамичны. Впрочем, врагу не удается достичь цели.

Ранее военный эксперт объяснил, чего добиваются россияне, наступая на Купянско-Лиманское направление.

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