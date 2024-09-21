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Разведка Британии оценила последствия удара по самому большому складу боеприпасов.

Разведка Британии оценила последствия удара по самому большому складу боеприпасов.

Взрыв. / Фото: Associated Press

Удар стал возможным из-за ненадлежащего хранения боеприпасов.

Удар по российскому складу боеприпасов в Тверской области ночью 18 сентября будет иметь серьезные последствия для армии РФ. Там могло храниться более 30 тысяч тонн боеприпасов

Об этом говорится в обзоре разведки Министерства обороны Великобритании.

Разведчики пишут, что в ту ночь был поражен один из крупнейших российских складов боеприпасов в Торопце, примерно в 500 км от Украины. Британские специалисты считают, что удар стал возможным из-за ненадлежащего хранения боеприпасов, которые оставались уязвимыми для ударов дронов, несмотря на модернизацию склада в 2018-м после предварительных инцидентов с детонацией.

В результате удара была вызвана "цепная реакция каскадных детонаций в системе бункеров, что привело к огромным потерям боеприпасов".

"Российская противовоздушная оборона продолжает испытывать трудности в противодействии украинским операциям по нанесению дальнобойных ударов, несмотря на то, что утверждает, что перехватила более 50 БПЛА во время этой атаки", — отмечают в разведке Британии.

В обзоре также отмечается, что атака на склад в Торопце будет оказать негативное влияние на российские наземные операции. В частности, в Курской области.

Напомним, в ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области России БпЛА атаковали склад боеприпасов. Там возник мощный пожар.

Ночью 21 сентября произошел новый удар беспилотников по Торопцу. Жители Торопца и ближайших населённых пунктов слышат взрывы.

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