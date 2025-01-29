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Разведка Британии оценила последствия украинских ударов по нефтебазе российского аэродрома "Энгельс"

Разведка Британии оценила последствия украинских ударов по нефтебазе российского аэродрома "Энгельс"

Взрыв / Фото: Associated Press

На аэродроме возникли масштабные пожары.

Сил обороны Украины 8 и 14 января нанесли удары по нефтебазе российского аэродрома "Энгельс-2" в Саратовской области. Атаки вызвали сильные возгорания.

Об этом говорится в отчете британского Министерства обороны, опубликованном в Сети Х.

В результате удара 8 января возникли масштабные пожары на территории склада горюче-смазочных материалов, тушение которых продолжалось несколько дней. В ночь на 14 января последовал повторный удар по нефтебазе, напомнили в разведке Британии. Он снова вызвал пожар и нанес дополнительный ущерб инфраструктуре объекта.

Анализ снимков от 21 января 2025 года показывает, что были уничтожены четыре цистерны с горюче-смазочными материалами, еще 10 повреждено.

"Повторные удары свидетельствуют о возросшей способности Украины поражать объекты российской инфраструктуры", – резюмировали в обзоре.

Украинские удары по нефтебазе аэродрома
Украинские удары по нефтебазе аэродрома "Энгельс" / Фото: разведка Британии

Напомним, этой ночью был поражен важный объект на территории России – Нижнегородский нефтеперерабатывающий завод (город Кстово, Нижнегородская область РФ). Этот НПЗ участвует в обеспечении оккупационной армии РФ.

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