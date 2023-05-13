Разведка Британии оценила продвижение ВСУ в Бахмуте: "россияне беспорядочно отошли со своих позиций"

Вооруженные силы Украины смогли вернуть не менее километра территории в южной части Бахмута.

Об этом говорится в отчете Минобороны Великобритании 13 мая.

Отмечается, что территория, с которой украинские силы вытеснили россиян, имеет определенное тактическое значение. В частности, это был российский плацдарм на западной стороне канала Донецк-Донбасс, обозначающий линию фронта в некоторых частях сектора.

"В последние четыре дня подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады (72 ОМСБр) России, вероятно, беспорядочно отошли со своих позиций на южном фланге Бахмутской операции", – говорится в сообщении.

Заметим, что 72 ОМСБр входит в состав 3-го армейского корпуса России. Это формирование, созданное осенью 2023 года.

"Его развертывание в столь сложном и оперативно важном секторе подчеркивает острую нехватку надежных боевых подразделений в России", – отмечается в обзоре.

ВСУ по состоянию на 12 мая продвинулись вперед на северо-запад Бахмута, благодаря локальным контратакам.

Бойцы 14-го отдельного стрелкового батальона точным артиллерийским ударом уничтожили вражеский танк вместе с экипажем на Бахмутском направлении.

В четверг, 11 мая, бойцы батальона "Айдар" отбили у российских оккупантов территории возле села Ивановское под Бахмутом на Донетчине.

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