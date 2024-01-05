Разведка Британии оценила ситуацию на фронте за последнюю неделю

За последнюю неделю на фронте российская армия продолжила незначительное продвижение на ключевых участках.

Об этом говорится в новом обзоре Минобороны Британии.

Ситуация на фронте от британской разведки

В частности, оккупанты пытаются проводить безрезультатную наступательную операцию вблизи Купянска. Однако украинские войска продолжают удерживать стабильную линию фронта, несмотря на мелкомасштабные российские атаки вокруг Бахмута.

"В центральной части Донецкой области за Авдеевку до сих пор идут ожесточенные бои, тогда как российские войска в конце декабря 2023 года закрепили достижения в районе Марьинки, что позволило им наконец-то продвинуться к западной окраине города после девяти лет боев в этой местности", — говорится в сообщении.

В то же время оккупанты, скорее всего, достигли минимального прогресса в новой попытке вытеснить украинский плацдарм на восточном берегу Днепра в районе села Крынки.

Ранее британские аналитики сообщили, что Россия несет бешеные потери в войне против Украины. С такими темпами к 2025 году общая цифра пересечет отметку в 500 тысяч.

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