Разведка Британии озвучила, для чего РФ создала новую группировку флота в Азовском море

В оккупированном Мариуполе ВМФ РФ создал новый Азовский военно-морской округ со штаб-квартирой. Основной целью округа будет поддержка тыловых и контрпартизанских задач.

Об этом Министерство обороны Великобритании информирует в Twitter.

Как отмечают в разведке, под управлением округа окажутся сразу 8 боевых кораблей, три из них оснащены современными корветами типа "Каракурт", запускающими ракеты "Калибр".

Азовское море остается важным для россиян, поскольку связывает его внутренние водные пути с морскими путями.

"Азовский военно-морской округ, скорее всего, сосредоточится на поддержке тыловых и контрпартизанских задач, высвобождая основной ЧФ для сосредоточения на дальних ударных операциях и направлении морской силы дальше за границу", — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, ранее стало известно, что Россия формирует Азовский военно-морской район со штабом в Мариуполе для того, чтобы усилить охрану сухопутного коридора в Крым, захваченный ими в Приазовье.

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