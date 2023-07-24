Россия определила использование тактических БПЛА в Украине в качестве устойчивого компонента современной войны.

В РФ определили использование тактических дронов одним из важнейших компонентов современной войны.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

По данным разведки, всех российских школьников будут обучать основам управления боевыми беспилотниками. Об этом объявил российский сенатор Артем Шейкин. Он отметил, что уроки будут включать ведение разведки местности и способы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) противника.

"Уроки из БПЛА дополняют обучение обращению со штурмовой винтовкой, навыкам работы с ручными гранатами и оказанию первой помощи в бою в пересмотренной учебной программе "Основы безопасности жизнедеятельности" для учащихся 10 и 11 классов, которая должна быть введена с 1 сентября 2010 года.

В разведке добавляют, что таким образом Москва стремится культивировать милитаризованный патриотизм, а не развивать подлинные способности.

"Однако добавление навыков использования БПЛА отмечает, что Россия определила использование тактических БПЛА в Украине как устойчивый компонент современной войны", — отмечают в Минобороны Британии.

Ранее в разведке заявили, что армия РФ значительно усугубила артиллерийские обстрелы прифронтовой зоны на стыке Луганской и Харьковской областей.

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