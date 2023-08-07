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Разведка Британии озвучила причины неэффективной штормовой авиации армии РФ

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
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Разведка Британии озвучила причины неэффективной штормовой авиации армии РФ

Россия начала все чаще использовать свободно падающие бомбы, увеличивающие дальность полета

В течение лета российские тактические боевые самолеты обычно совершали более 100 вылетов в день.

Россия стала все чаще использовать свободно падающие бомбы, увеличивающие дальность полета. Самолеты могут сбрасывать эти бомбы в много километрах от своих целей. Таким образом, армия РФ пытается последовательно использовать значительные ресурсы для поддержки наземных операций в Украине, однако без решающего оперативного эффекта.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

В своде говорится, что в течение лета российские тактические боевые самолеты обычно совершали более 100 вылетов в день, но ограничивались контролируемой Россией территорией.

"В начале контрнаступления Украины на юге в июне 2023 года российские ударные вертолеты доказали свою эффективность. Однако в последние недели Россия, похоже, была менее способна эффективно применять тактическую авиацию на юге", — отмечают в Минобороны Британии.

В то же время в ОК "Юг" рассказали, что в настоящее время враг не может подтянуть ресурсы и снижает количество обстрелов.

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Дата публикации
Просмотры
298
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