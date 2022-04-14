Разведка Британии перечислила города Украины, которые могут стать главными мишенями для обстрелов РФ

Разведка Британии перечислила города Украины, которые могут стать главными мишенями для обстрелов РФ

РФ вернулась к своей традиционной военной тактике.

В Великобритании заявляют, что украинские города продолжают подвергаться неизбирательным атакам со стороны России. Города Краматорск и Константиновка, предположительно, станут главными мишенями для российских обстрелов.

Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании.

Также разведка Британии считает, что РФ вернулась к своей традиционной военной тактике – сочетанию широкомасштабных ракетных и артиллерийских ударов и усилий по сосредоточению сил для наступления.

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"Однако для этого понадобится значительное количество сил. Дальнейшая оборона Украиной Мариуполя сейчас сковывает значительное количество российских войск и техники", — считают в британской разведке.

Напомним, перехваченные разговоры оккупантов свидетельствуют, что РФ планирует уничтожение городов.

Кроме того, оказалось, что раненые российские солдаты агитируют возвращаться на войну.

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