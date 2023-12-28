Разведка Британии проанализировала уничтожение "Новочеркасска" в Крыму

Такие корабли часто используются в логистике.

Корабли, такие как уничтоженный в Феодосии ( Крым ) "Новочеркасск" часто используются в логистике. Это обеспечивает необходимое и "относительно хрупкое" автомобильное и железнодорожное сообщение Крымского моста.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании.

Отмечается, что предположительно агрессорка Россия планировала использовать большие десантные корабли для проведения значительных десантных операций во время вторжения. Именно поэтому удвоило количество таких судов в Черном море во время подготовки к войне против Украины.

"Поскольку война затянулась, корабли стали чаще использоваться для оказания логистической поддержки. Это важная роль, поскольку она усиливает жизненно важное и относительно хрупкое автомобильное и железнодорожное сообщение с Крымским мостом, который связывает Крым с Россией", — отмечают в Минобороны Британии.

Данные из открытых источников позволяют предположить, что на момент удара судно перевозило взрывоопасный груз, что привело к мощному вторичному взрыву.

Британские разведчики отмечают, что этот инцидент увеличил количество утраченных РФ с момента полномасштабного вторжения крупных ракетных кораблей до трех: "Саратов" затонул 24 марта 2022 года, а "Минск" был функционально разрушен в сухом доке 13 сентября 2023 года. Кроме того, две подводные лодки, вероятно, были повреждены.

Напомним, ночью 26 декабря в аннексированной Феодосии в результате ракетного удара был уничтожен десантный корабль РФ "Новочеркасск". После мощных взрывов произошел масштабный пожар. Между тем в Минобороны РФ отмечают, что их крупный десантный корабль "Новочеркасск" получил повреждения во время атаки.

Центр стратегических коммуникаций сообщает, что на борту корабля было "ценное" вооружение – иранские "Шахеды".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДА ЕЩЕ НЕ ВЗРЫВАЛО! Уничтожен русский военный корабль "Новочеркасск", перевозивший "шахеды"!

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