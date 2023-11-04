Разведка Британии оценила потери россиян от штурмов под Авдеевкой

Британская разведка прокомментировала военную ситуацию вблизи Авдеевки. Там сейчас продолжаются активные бои.
За последние три недели Россия, вероятно, потеряла около 200 единиц бронетехники во время штурма Авдеевки на Донбассе.
Об этом сообщает разведка Минобороны Британии.
Это, вероятно, связано с сочетанием относительной эффективности современного украинского ручного противотанкового оружия, мин, беспилотных авиационных боеприпасов и высокоточных артиллерийских систем.
В ответ российские войска, вероятнее всего, перешли к проведению штурмовых действий в этом секторе с использованием мотопехоты. Украинские силы столкнулись с подобными тактическими вызовами, как и силы, атаковавшие летом.
"Как и предыдущие российские наступления, штурмы Авдеевки часто характеризовались продвижением по открытой местности, что приводило к большим потерям. По всей вероятности, с начала октября 2023 года Россия понесла несколько тысяч потерь личного состава вокруг города", — говорит разведка Британии.
Там отмечают, что российское руководство продолжает демонстрировать готовность нести большие потери личного состава ради незначительных территориальных достижений.
Напомним, в начале октября Россия начала массированный штурм Авдеевки – де-факто пригород оккупированного Донецка. После трех недель штурмов и нескольких волн атак спикер Белого дома Джон Кирби подытожил потери со стороны российской армии – около 125 единиц бронетехники и нескольких тысяч солдат, что равно армейскому батальону.
Военный аналитик Defence Express Иван Киричевский рассказал, почему Авдеевка важна для РФ и возможно ли в городе повторение ситуации с Бахмутом.
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