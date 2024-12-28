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Разведка Британии раскрыла детали новой тактики российских ракетных ударов

Разведка Британии раскрыла детали новой тактики российских ракетных ударов

Россия изменила тактику атак по Украине / Фото: Associated Press

Россия изменила тактику, совершая более редкие, но более масштабные атаки.

Великобритания провела анализ массовой ракетной атаки, произошедшей в ночь с 12 на 13 декабря.

Об этом сообщила разведка Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается в отчете Россия применила новую многовекторную стратегию. Она включала удары как с помощью дальней, так и тактической авиации, с использованием различных типов крылатых и баллистических ракет. Кроме того, к атаке присоединились наземные системы: крылатые ракеты были запущены Черноморским флотом, а беспилотники использовались для массовых пусков. Всего было задействовано около 90 ракет и 180 беспилотников.

В ведомстве добавили, что с августа 2024 года Россия изменила тактику, осуществляя более масштабные атаки, вместо многочисленных более мелких атак, которые были характерны в начале года. Аналитики добавили, что атака 12-13 декабря была направлена на объекты критической инфраструктуры и промышленности Украины и имела целью ослабить украинскую противовоздушную оборону с помощью большого количества беспилотников.

"Однако Россия сохраняет способность и запасы, чтобы разрешить использовать такие средства в меньшем количестве, как карательное мероприятие, с небольшим предупреждением или вообще без него", — говорится в отчете.

Напомним, в России ВСУ уничтожили склад, где ремонтировали "Шахеды".

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