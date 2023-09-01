Разведка Британии рассказала, как РФ пытается оградить Крымский мост от новых вероятных атак

Армия РФ изо всех сил пытается защитить от дальнейших вероятных атак Крымский мост, являющийся символом оккупации полуострова, а также важным для обеспечения войск на юге Украины.

Об этом Минобороны Британии сообщает в новом отчете в Twitter.

По данным британских разведчиков, россияне в значительной степени зависят от Крымского моста и паромов в проливе.

"Керченский пролив является узким местом для логистического обеспечения российских войск на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей. Россия использует ряд средств пассивной защиты, таких как генераторы дыма и подводные барьеры, наряду с мерами активной защиты, такими как системы ПВО, чтобы повысить живучесть водных переходов и минимизировать ущерб от будущих атак", — говорится в сообщении.

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В частности, сохранение Керченского моста требует от оккупантов широких мер защиты.

По состоянию на 29 августа 2023 года изображения подтверждают, что Россия создала подводный барьер с затопленных кораблей и защитных бонов для предотвращения атак беспилотных надводных транспортных средств (БПЛА) на Крымский мост. В южной части моста это несколько судов, находящихся на расстоянии 160 метров друг от друга", — отмечают в британской разведке.

Примечательно, что суда россияне разместили в том же месте, где 17 июля 2023 года произошла атака украинских БПЛА "Морской малыш".

В то же время в Военно-морских силах ВСУ советуют россиянам затопить сразу весь Черноморский флот для защиты незаконного Керченского моста.

Ранее стало известно, что Россия, по всей вероятности, не полностью затопила баржи у Крымского моста, а лишь закрепила их якорями на одном месте.

Также в Сети появились спутниковые фото вблизи Крымского моста, на которых видно, что российские оккупанты затапливают паромы для защиты моста от атак украинскими дронами.

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