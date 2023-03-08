Разведка Британии рассказала о дилемме, с которой столкнулась РФ с после провала под Угледаром

РФ рассматривала прорыв в Угледаре как основной способ добиться прорыва на фронте.

Российское командование после месяцев безуспешного штурма Угледара предстало перед выбором: предпринять еще одну попытку или поддержать ожесточенные бои к северу от Бахмута и Кременной.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Там напомнили, что 4 марта Минобороны России опубликовало видео редкого приезда министра обороны РФ Сергея Шойгу на передовую.

В Британии считают вполне реальным то, что отчасти это было ответом на недавние кадры, на которых владелец группы "Вагнера" Евгений Пригожин посещает своих оккупантов на передовой. Как отметили в разведке, "Вагнер" ведет громкий спор с Министерством обороны России, и Шойгу, вероятно, чувствителен к сравнению с Пригожиным.

"Единственным российским полевым командиром, показанным на видео (с Сергеем Шойгу. — Ред.), был генерал-полковник Рустам Мурадов. Примечательно, что Мурадов отвечает за Угледарский сектор Донецкой области, где за последние три месяца несколько штурмов не имели успеха", — отмечают разведчики.

В Великобритании добавляют, что недавно российское командование, вероятно, рассматривало прорыв в Угледаре как ключевой способ добиться оперативно-значимого прорыва на украинских линиях, но теперь у них возникла дилемма.

"Российские планировщики, вероятно, столкнутся с дилеммой: предпринять еще одну попытку штурма Угледара или поддержать ожесточенные бои севернее Бахмута и Кременной", — заключают в Минобороны Британии.

Как сообщалось, оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Продолжают безуспешные наступательные действия в районах Орехово-Василовки, Дубово-Василовки, Бахмута, Каменки, Авдеевки и Марьинки Донецкой области.

Военнослужащий, бывший советник руководителя Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив считает, что российские оккупанты хотят попытаться выровнять границы Донецкой области и, скорее всего, враг готовится к обороне.

По мнению специалистов ISW, российским силам не хватает возможности использовать тактический захват Бахмута для получения оперативного эффекта, и, вероятно, это быстро завершится после захвата Бахмута.

Между тем скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров готовится к войне за независимость, считает российский публицист и социолог Андрей Пионтковский.

Ранее швейцарский военный эксперт Маркус Кеупп заявлял, что Москва проигрывает войну. Его анализ свидетельствует о том, что "в октябре этого года Украина победит Россию".

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