Разведка Британии: Россия ускорила наступление под Авдеевкой Донецкой области

В течение последней недели российские войска ускорили продвижение к западу от Авдеевки в Донецкой области.

Об этом говорится в обновленной разведывательной оценке Министерства обороны Великобритании.

По данным разведки, российские сухопутные силы создали узкое выступление вглубь украинской территории, войдя в город Очеретино, расположенный примерно в 15 км к северу от центра Авдеевки.

"С тех пор как в середине февраля 2024 года российские войска взяли под контроль Авдеевку, этот район остается одним из основных направлений их операций", — отмечается в отчете.

Британские военные аналитики считают, что, несмотря на постоянно высокие потери, российские силы способны постоянно обстреливать украинские позиции в этом районе. По их данным, оккупанты уже взяли под свой контроль несколько небольших населенных пунктов вблизи Авдеевки.

Напомним, один российский блогер утверждал, что российские войска "почти полностью" захватили Очеретино и что украинские войска лишь удерживают позиции на кирпичном заводе в западном Очеретино. Однако аналитики ISW не наблюдали визуального подтверждения российского контроля над всем Очеретиным.

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