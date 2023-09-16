Разведка Британии спрогнозировала, готовит ли РФ новые удары по энергетике Украины зимой

РФ готовится к атакам на энергетику Украины зимой. Россияне, вероятно, будут применять ракеты, изготовившие в этом году.

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Британии по состоянию на 15 сентября.

Как отмечают британские разведчики, минувшей осенью и зимой россияне часто использовали для атак Украины крылатые ракеты воздушного базирования, особенно Х-101 и Х-102 (AS-23a KODIAK).

"Оккупанты использовали стратегическую авиацию, чтобы наносить удары с глубины территории РФ", — говорится в сообщении.

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При этом отметим, что с апреля 2023 г. затраты на производство ракет сократились, но российские лидеры заявляют об увеличении темпов производства.

"Таким образом, Россия, вероятно, сможет создать значительные запасы ракет. Существует реальная возможность, что Россия вновь сосредоточит это оружие против объектов украинской инфраструктуры", — говорят в Минобороны Британии.

РФ наращивает производство оружия

РФ в ближайшие дни, вероятно, увеличит производство артиллерийских снарядов примерно до двух миллионов единиц в год. Впрочем, этого количества недостаточно, чтобы решить проблему нехватки боеприпасов на фронте.

После заявления спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната о наличии в российских ракетах и дронах иностранных комплектующих ситуацию прокомментировали военные эксперты.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко связал усиление российских атак дронами по Украине с прилетом в Москву иранского военно-транспортного Ил-76ТД.

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