Разведка Британии выяснила, как оккупанты пытаются защититься от ударов ВСУ по мостам и железной дороге

Россия чувствует угрозу из-за увеличения радиуса действия и точности систем, которыми Украина бьет по военным и инфраструктурным объектам на оккупированных территориях.

Ракетно-артиллерийские подразделения Украины продолжают обстреливать опорные пункты российских войск, скопления личного состава, базы материально-технического обеспечения и склады боеприпасов.

Об этом говорится в сообщении разведки Великобритании.

"Очень вероятно, что это повлияет на материально-техническое обеспечение российской армии и будет оказывать давление на элементы боевой поддержки российской армии", — говорят в Минобороны Британии.

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Отмечается, что российские войска почти наверняка разместили пирамидальные радиолокационные отражатели в воде возле недавно поврежденного Антоновского моста и вблизи недавно поврежденного железнодорожного моста, оба из которых пересекают реку Днепр в Херсоне, на юге Украины. Радарные отражатели, вероятно, используются, чтобы спрятать мост от радиолокационных изображений с синтезированной апертурой и возможного оборудования для наведения ракет.

"Это подчеркивает угрозу, которую чувствует Россия из-за увеличения радиуса действия и точности поставляемых с Запада систем", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что успешная разблокировка одесского порта и прибытие первого судна с украинским зерном в пролив Босфор приведет к более частому транзиту в обоих направлениях.

Впрочем, как указывается, ликвидация последствий морской блокады, вызванной РФ с февраля 2022 года, будет оставаться логистическим вызовом.

Напомним, Арестович сообщил, что настоящее наступление будет не на Донбассе.

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