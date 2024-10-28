Разведка Британии зафиксировала продвижение оккупантов в Часов Яре: детали

Российские оккупационные войска, вероятно, пересекли канал в южной части города.
У армии Российской Федерации есть продвижение возле Часов Яра Донецкой области. Вероятно, оккупантам удалось пересечь канал в южной части города и приблизиться к его границам.
Об этом говорится в обзоре разведки британского Министерства обороны.
Отмечается, что, возможно, в центральной части канала армия РФ совершила ограниченное продвижение на запад – к восточной части Часов Яра. Британские разведчики считают вероятным, что за центральную и северную части района канала продолжаются ожесточенные бои. Впрочем, российским оккупационным силам не удается закрепиться.
"С середины июля 2024 года и до недавнего времени российские войска не могли пересечь канал из-за масштабных оборонных мер, предпринятых украинскими Вооруженными силами", – отмечают в разведке Британии.
Напомним, РФ готовит новый плацдарм в Харьковской области. Враг пытается закрепиться на левом берегу реки Оскол на Харьковщине. Оккупанты стремятся расширить плацдарм.
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