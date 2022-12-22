Разведка Британии заявила о "смене ролей" в военном сотрудничестве Путина и Лукашенко

После визита президента РФ Владимира Путина в Беларусь белорусская армия взяла под свой контроль обучение мобилизованных российских солдат.

Разведка Великобритании заявила об "смене ролей" в военном сотрудничестве России и Беларуси на фоне сообщений об использовании белорусских инструкторов для подготовки российских мобилизованных резервистов.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

19 декабря 2022 года Путин отправился в Минск, чтобы провести переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. В Минске президенты говорили о "едином оборонном пространстве".

"Хотя Россия и Беларусь широко освещают развертывание российских подразделений в Беларуси, вооруженные силы Беларуси недавно взяли на себя важную, но более осторожную роль в обучении тысяч недавно мобилизованных российских резервистов", — говорится в сообщении разведчиков.

По данным британской разведки, использование белорусских инструкторов является попыткой частично восполнить нехватку российских военных инструкторов, многие из которых дислоцированы в Украине или погибли.

Хотя у России и Беларуси есть большой опыт военного сотрудничества, обучение мобилизованных российских военнослужащих белорусами является новой задачей.

Угроза из Беларуси

Министр обороны Алексей Резников заявляет, что риск участия военнослужащих Беларуси в повторной попытке наступления на Украину этой зимой существует. Но, отмечает он, это не в интересах руководства РБ.

Секретарь СНБО Алексей Данилов после переговоров Путина и Лукашенко в Минске подчеркнул, что диктатор РФ оказывал давление на Лукашенко, чтобы тот разрешил направить белорусские войска на войну. Впрочем, ни Лукашенко, ни белорусский народ не имеют большого желания вступать в войну.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что визит главы Кремля Владимира Путина в Минск 19 декабря не оправдал ожиданий диктатора.

"Лукашенко вряд ли согласился на наступление белорусских войск на Украину, так что диктаторы договорились дальше договариваться", — отметил Жданов.

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