Разведка Британии подтвердила ликвидацию в Украине важного российского генерала

Российского-генерал-майора Сергея Горячева ликвидировали в результате удара по командному пункту 12 июня 2023 года.

Об этом говорится в новом отчете Минобороны Британии в Twitter.

В сводке отмечают, что Горячев был начальником штаба 35 общевойсковой армии (35 ЗВА).

"Поскольку назначен командующий 35-м ЗВА генерал-лейтенант Александр Санчик, как сообщается, заполняет вакансию, существует реальная вероятность того, что Горячев был исполняющим обязанности командующего армией на момент своей смерти", — говорится в сообщении.

Примечательно, что Горячев стал первым убитым генералом в Украине с начала 2023 года.

"Он продолжает военный послужной список, который был одновременно тяжелым и противоречивым для 35-й ЗВА: в марте 2022 части армии присутствовали во время расправы над мирным населением в Буче, а в июне 2022 силы были в значительной степени уничтожены под Изюмом", – отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, выходец из ВДВ, Горячев служил солдатом в Кировабадской воздушно-десантной дивизии, после этого командовал разведротой, а затем парашютно-десантным батальоном в 76-й дивизии, являлся начальником штаба 108 полка.

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