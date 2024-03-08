Разведка Эстонии назвала, кто сейчас держит инициативу на фронте в Украине

Разведка Эстонии сообщает, что российские оккупанты пытаются нарастить темп военных операций в Украине, удерживая при этом инициативу на поле боя.

Руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг заявил, что российские оккупанты все еще удерживают инициативу на поле боя в Украине и пытаются нарастить темп своих операций.

Заявление Кивисельга на брифинге 8 марта цитирует ERR.

Представитель эстонской разведки объяснил, что активность российских сил до сих пор постепенно снижалась, но за последнюю неделю снова начала набирать обороты – особенно это касается сухопутных войск.

Он добавил, что РФ сосредоточила свое внимание на выявлении возможных слабых мест в обороне Украины, прежде всего на Луганском (Купянск – Кременная – Сватово) и Донецком (Бахмут и Авдеевка) направлениях.

"В обоих районах вооруженные формирования Российской Федерации продвинулись вперед. К счастью, это произошло в очень ограниченных масштабах. В районе Бахмута наблюдается определенное продвижение на северо-западе и западе. В районе Авдеевки существенных изменений на фронте не произошло", – добавил он.

Что касается юга Украины, там, по словам главы разведцентра Сил обороны Эстонии, активность боевых действий была ниже. Однако силы РФ продолжают попытки продвинуться в направлении Роботиного и Вербового, а на левом берегу Днепра украинские силы продолжают удерживать установленные там плацдармы и противостоять атакам российских сил, подытожил Кивисельг.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее объяснил, почему на самом деле Путин начал войну против Украины.

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