Разведка Эстонии об ударе по Торопцу Тверской области: последствия на фронте заметим в ближайшие недели

Кивисельг отметил, что украинские защитники ударили по складу в тот момент, когда часть российских боеприпасов еще не разместили в бункерах, поэтому возникла цепочка взрывов.

Атака украинских беспилотников на склад с ракетами в российском городе Торопец Тверской области приведет к последствиям на фронте. Они будут заметны в ближайшие недели.

Об этом на пресс-конференции заявил глава разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, сообщает ERR.

Кивисельг отметил, что украинские защитники ударили по составу в тот момент, когда часть российских боеприпасов еще не разместили в бункерах. Поэтому возникла цепочка взрывов.

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Глава разведцентра Сил обороны Эстонии напомнил, что взорвалось 30 тысяч тонн боеприпасов – то есть около 750 тысяч снарядов. По его словам, в неделю Россия выпускает 10 тысяч снарядов.

"То есть это двух-трехмесячный запас боеприпасов. В результате этой атаки Россия понесла потери в боеприпасах, и последствия этой потери мы увидим на фронте в ближайшие недели", — подчеркнул глава разведцентра Сил обороны Эстонии.

Комментируя ситуацию в Курской области, Кивисельг заявил, что Украина продолжает удерживать инициативу на оперативном уровне, несмотря на начало российского контрнаступления.

"В четверг на прошлой неделе украинцы также открыли новый участок фронта – Глушковское направление, где ВСУ продвинулись почти на шесть километров вглубь российской территории", – добавил полковник.

Напомним, в ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области России БпЛА атаковали склад боеприпасов. Там возник мощный пожар. Огонь и черный дым были видны в нескольких сотнях метров. В 2018 году в городе был построен арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

По информации СНБО, на складе в Торопце россияне хранили ракеты и создавали запас северокорейских KN23.

После атаки БпЛА на склад с ракетами в Торопце произошли землетрясения.

Появились новые видео из Торопца Тверской области РФ

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