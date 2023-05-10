Разведка Европы объяснила, как РФ уничтожает украинскую идентичность на оккупированных территориях – Bloomberg

Представители европейской разведки отмечают, что российские оккупанты пытаются сделать все для того, чтобы оккупированные ими территории больше никогда нельзя будет интегрировать в Украину. Россия стремится создать поддержку для Кремля, пытая и убивая тех, кто проявляет лояльность Киеву и депортируя украинских детей.

Об этом пишет Bloomberg.

Как пишет издание, спустя более года после вторжения Москва укрепила свой контроль над большими частями южной и восточной Украины путем инжиниринга культурных и демографических сдвигов посредством насилия, экономического принуждения и замены местного населения.

Целью этих предполагаемых военных преступлений, похоже, является уничтожение украинской идентичности на оккупированных Россией территориях, заявили европейские чиновники.

"В результате этих злоупотреблений Киеву понадобится больше, чем просто успех на поле боя, чтобы восстановить контроль, сказали они. Действия России свидетельствуют о небольшом интересе к переговорам касательно оккупированных территорий со стороны президента Владимира Путина, пообещавшего обеспечить победу на военном параде в Москве во вторник", — говорится в материале.

Майкл Карпентер – постоянный представитель США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отметил, что российские силы вовлечены в операциях фильтрации, пытках и внесудебных убийствах украинцев.

Собеседники издания отмечают, что, например, в Херсонской области Россия установила по меньшей мере 20 мест заключения и пыток, куда отправляли представителей местных властей и протестующих. По словам группы международных юристов, расследующих военные преступления врага в Украине, эти места пыток имеют прямые финансовые связи с Кремлем. Украинцы, занимавшие административные или общественные должности, были убиты, арестованы или депортированы.

В рамках своих планов укрепить российские власти над частями Украины Путин в сентябре провел преступные "референдумы" в четырех регионах, частично контролируемых оккупантами. Организация Объединенных Наций признала бюллетени незаконными, а Россия не смогла установить полный контроль ни над одной из областей, а ее войска были вытеснены из Херсона осенью 2022 года.

Российская стратегия подразумевает систематические репрессии, пытки и убийства украинских чиновников, а также депортацию тысяч украинских детей в Россию. Россияне также принудительно призвали в армию украинских мужчин на временно оккупированных территориях и заставили воевать против собственного народа.

Усилия создать культурно-российское население, лояльное Кремлю, позаимствовали тактику, ранее применявшуюся на Донбассе и на Крымском полуострове после их захвата в 2014 году.

В эти районы Кремль переселил многих россиян, тогда как проукраинцев заключили в тюрьму или заставили выехать, а коренное татарское население Крыма столкнулось с ограничениями на использование своего языка, а их политические институты были запрещены.

"В школах захваченных регионов оставшихся детей учат одобренной Кремлем версии истории, которая нивелирует самобытность их страны. Это согласуется с аргументом Путина перед вторжением, что Украина не является настоящей страной", — отметили журналисты.

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Москва также предложила финансовые стимулы россиянам, чтобы они переехали в Украину, заменив депортированных украинцев. На тех украинцев, которые все еще живут на этих территориях, давят, чтобы они приняли российские паспорта, а жителей оккупированных частей Херсонской области предупредили, что все, кто не получит паспорт РФ до июня, будут депортированы, а их имущество конфисковано.

Лаборатория гуманитарных исследований Йельского университета сообщила в феврале, что Россия руководит "крупномасштабной систематической сетью" лагерей, в которых в течение последнего года содержалось не менее 6000 детей из Украины в оккупированном Россией Крыму и по всей материковой части России. Похоже, что лагеря пытаются привить украинским детям идею российского правительства о национальной культуре и истории, говорят авторы.

"Давайте называть это как есть: принудительная депортация Россией невинных украинских детей — систематическая попытка стереть будущее Украины", — написал министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в Twitter.

Напомним, Владимир Путин подписал указ, разрешающий принудительно депортировать жителей временно оккупированных территорий Украины, не принявших гражданство РФ.

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