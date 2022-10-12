Разведка и спецслужбы устанавливают всех причастных к обстрелам врагом мирных городов — Зеленский

Украинский президент рассказал о последствиях вражеских обстрелов и отметил успехи Воздушных сил на юге Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о тяжелой ситуации во всех районах, граничащих с линией фронта. На протяжении суток украинские города возле передовой подверглись жестким обстрелам от оккупантов.

Об этом он говорил вечером 12 октября, во время традиционного обращения.

“В ночь на сегодняшний день оккупанты обстреляли Никополь Днепропетровской области из “Градов” и ствольной артиллерии. Среди раненых – ребенок, девочка 2016 года рождения. Очень тяжелое ранение...” – заметил президент.

Также Зеленский рассказал о последствиях обстрелов Центрального рынка в Авдеевке Донецкой области. Оккупанты опять же били из "Градов", в перечне погибших — 7 человек, 12 ранены.

“Наша разведка, специальные службы, правоохранительные органы выясняют все детали этих и других российских ударов. Ни один российский террорист не сможет остаться неизвестным правосудию – мы будем знать все имена и все детали”, — сказал президент.

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Зеленский пообещал, что к ответственности будет привлечен "каждый российский убийца и палач — от командующих до рядовых, выполнявших преступные приказы".

“Не забудем, кстати, и о пропагандистах террора. Все, кто оправдывает российский террор и подстрекает к агрессии, все, кто призывает к убийствам и поощряет издевательства над нашими людьми, будут отвечать на ровне с убийцами и палачами. Вся российская машина террора должна быть обезврежена. И будет обезврежена”, — подчеркнул украинский лидер.

В то же время Владимир Зеленский отметил успехи бойцов Воздушных сил, добившихся неплохих результатов на южном направлении.

"Сбиты четыре российских ударных вертолета и уже более десяти ударных беспилотников иранского производства", — сообщил он.

Напомним, СБУ задержала мужчину, который в понедельник, 10 октября, снял на камеру попадание российской ракеты в объект критической инфраструктуры во Львове и распространил видео в соцсетях.

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