Разведка назвала главную цель Путина в войне против Украины на 2023 год

Путину нужно заставить свое общество привыкнуть к мнению, что "война затянется на долго".

Российский диктатор Владимир Путин не ожидал, что война затянется на долгое время, поэтому сейчас рассматривает вариант длительных боевых действий на истощение. Для этого в России мобилизуют все резервы и средства.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

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Он подчеркнул, что подготовка России к длительной войне означает понимание противника, что его план быстрого захвата Украины не осуществим. Также Юсов добавил, что в последние месяцы наблюдается то, что России нужно переходить на военные рельсы и заставить свое общество привыкнуть к мнению, что "война затянется на долго".

"Они мобилизуют все резервы и средства. У них заоблачные военные бюджеты. Также мы скоро увидим другие меры экономического характера на территории России. Безусловно, это то, к чему готовится Путин. У Украины же задача совершенно противоположная — именно 2023-й должен стать годом". нашей победы, коренного изменения ситуации. Потому что ни Украине, ни всему цивилизованному миру эта долгая война не нужна", – сказал Андрей Юсов.

В ближайшее время Путин готовится начать великую войну

Напомним, президент Института экономического анализа Андрей Илларионов предполагает, что в ближайшее время российский диктатор Владимир Путин начнет новый этап – великую войну, которой еще не было. По его словам, сейчас есть множество признаков того, что идет подготовка к совсем другому этапу войны, масштабы которой выходят на совсем другой уровень. О чем Запад, по его мнению, не подозревает.

Между тем, аналитики американского Института изучения войны, Россия будет пытаться перехватить инициативу в войне в последующие полгода.

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