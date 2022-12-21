Разведка называет маловероятным наступление из Беларуси, но ВСУ готовы к любым сценариям

Пока у врага мало сил.
Разведка считает маловероятным вторжение из Беларуси. Впрочем, украинские силы подготовили план на случай такого развития событий.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии 24 канала.
По его словам, существует риск, что президент-диктатор РФ Владимир Путин будет использовать соседнюю Беларусь для войны против Украины.
"Сегодня угрозы втягивания Беларуси в полномасштабную наземную операцию нет. И совокупных сил рашистов и режима Лукашенко для успешной операции на этом направлении сегодня мало", — подчеркнул он.
Юсов добавил, что если ситуация изменится, ГУР будет знать об этом.
Угроза из Беларуси: мнения
Министр обороны Алексей Резников заявляет, что риск участия военнослужащих Беларуси в повторной попытке наступления на Украину этой зимой существует. Но, отмечает он, это не в интересах руководства РБ.
Секретарь СНБО Алексей Данилов после переговоров Путина и Лукашенко в Минске подчеркнул, что диктатор РФ оказывал давление на Лукашенко, чтобы тот разрешил направить белорусские войска на войну. Впрочем, ни Лукашенко, ни белорусский народ не имеют большого желания вступать в войну.
Аналитики американского Института изучения войны считают, что непосредственное участие Беларуси в войне маловероятно. Лукашенко, скорее всего, отказал президенту-диктатору РФ Владимиру Путину в дальнейших интеграционных уступках.
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