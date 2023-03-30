Разведка не исключает возможность повторного нападения Путина на Киев: "Это будет суицидальный шаг"

Путин не оставляет попыток вовлечь режим Лукашенко в полномасштабное участие в войне, отметили в ГУР.

В военной разведке не исключают, что армия Путина может попытаться снова пойти на Киев, но этот сценарий на данный момент невозможен.

Об этом рассказал спикер ГУР Андрей Юсов в интервью для Gazeta.

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"Граница укреплена. Система противовоздушной и противоракетной обороны работает и имеет дополнительные возможности. Информации и у Украины, и наших партнеров значительно больше. Уже продолжается открытая война и фактора неожиданности не будет. Это не значит, что попыток не будет. Но это будет суицидальный шаг, ведь повторения эффекта 24 февраля уже не будет", — подчеркнул он.

По словам Юсова, Путин не оставляет попыток вовлечь режим Лукашенко в полномасштабное участие в войне.

"Мы говорим о наземной операции. Но за последний год ничего не удалось. И нет признаков, что выйдет в ближайшее время", — добавил он.

Угроза со стороны Беларуси

Напомним, министр внутренних дел Игорь Клименко подчеркнул, что в настоящее время угрозы повторного наступления российской армии на север Украины не наблюдается. Это подтверждает Генеральный штаб ВСУ за 30 марта.

Тем временем белорусская мониторинговая группа сообщила, что совместные учения РФ и Беларуси продлены по меньшей мере до 3 апреля. Так, 25-26 марта станут выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва: "Осиповичский", "Доманово", "Лепельский" и "Обуз-Лесновский".

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