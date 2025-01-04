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Разведка обнародовала новые радиоперехваты российских военных

Разведка обнародовала новые радиоперехваты российских военных

Фото Центр национального сопротивления

Командиры российских подразделений по-прежнему используют старые тактики.

В очередной подборке радиоперехватов украинской разведки отмечено, что методы ведения войны оккупантами и сегодня остаются неизменными.

Об этом передает пресс-служба ГУР МО Украины.

"Если вы не пойдете, сзади попрошу, чтобы пулемет открыл огонь. Идите быстрее, б***ь, скорее направо поворачивайте и вперед", — говорил военнослужащий командир подразделения из состава 127 мотострелковой дивизии 51 армии РФ.

"Сколько нам еще сидеть здесь, войти не можем, потому что 110-й защищает, я бы уже давно уехал отсюда", — говорится в радиоперехвате.

Напомним, в ГУР показали видео, как освобождали от оккупантов Волчанский агрегатный завод в Харьковской области. Речь идет о событиях сентября 2024 года.

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