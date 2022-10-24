Разведка обнародовала причину падения российского военного самолета на жилой дом в Иркутске

Украинские разведчики также узнали имя одного из погибших летчиков – Виктор Крюков.
Самолет из РФ, упавший на жилой дом в Иркутске, потерпел крушение из-за низкого качества проведенных ремонтных работ.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"В результате летных испытаний двух самолетов Су-30СМ над Иркутском, один из них потерпел крушение и упал на жилой дом. Экипаж погиб. Известно, что оба самолета проходили испытания после проведения ремонтных работ. Один из них после выполнения плана полета приземлился на аэродроме, второй остался в воздухе, а экипаж 20 минут не выходил на связь. Первый самолет взлетел снова и приблизился к аварийному судну. Пилоты визуально засвидетельствовали, что экипаж аварийного самолета – погиб, вероятно, из-за неисправной кислородной системы", — сообщает ГУР.
Отмечается, что по окончании топлива неисправный самолет упал на жилой дом в районе Ново-Ленино.
"Катастрофа российского самолета связана с низким уровнем выполнения ремонтных работ. В результате во время полета произошла разгерметизация салона. Экипаж не смог катапультироваться, что привело к гибели обоих пилотов. Имя одного из погибших — Виктор Крюков", — подытожила военная разведка.
Напомним, российские СМИ со ссылкой на экстренные службы пишут, что причиной падения истребителя Су-30 на жилищный сектор Иркутска мог стать обморок пилотов в воздухе. Они якобы потеряли сознание от азота.
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