Разведка опубликовала имена части российских летчиков, доставляющих оружие для убийств мирных украинцев

Российские пилоты доставляют оружие и боеприпасы, которые потом используют для обстрелов мирных жителей в Украине.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовали для всех имена российских военных 196 военно-транспортного авиационного полка, из-за действий которых умирают мирные жители Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР МО.

"ГУР МО Украины получил список военнослужащих 196 военно-транспортного авиационного полка (военная часть 41486, г. Мигалово), которые доставляют оружие и боеприпасы для убийств мирных граждан Украины.

Как там у вас говорят "на семье"? "Летчики-залетчики"? Вы свое уже улетали. Наша месть близка", — говорится в сообщении.

Просмотр полного списка можно по ссылке.

ТСН.ua

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