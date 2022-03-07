Разведка опубликовала имена российских пилотов, наносящих авиаудары по Украине

Каждый украинец должен знать их имена, убеждены в ГУР МО.

Главное управление разведки Минобороны опубликовало имена личного состава Военно-космических сил России, наносящего авиаудары по мирному населению и инфраструктуре Украины.

Об этом говорится в сообщении ГУР Минобороны 7 марта.

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"Гарантируем, что вы вполне почувствуете гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным", – говорится в сообщении разведки.

Со списком имен и фото российских пилотов можно ознакомиться на официальном сайте ГУР МО.

Напомним, накануне украинская разведка опубликовала список личного состава 6 отдельной танковой бригады оккупационных войск России (военная часть 54096), участвующая во вторжении в Украину.

Также был опубликован список личного состава бригады армейской авиации, которая совершает боевые вылета из белорусского аэродрома "Лида" для нанесения ударов по мирному населению и инфраструктуре в Украине.

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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