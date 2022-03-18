Разведка опубликовала имена российских военных мотострелковой бригады РФ, убивающих мирное население Украины

Речь идет о военных из части №63354, которая дислоцируется в г. Буйнакск, Республика Дагестан.
Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР МО) опубликовало список военнослужащих 136-й отдельной мотострелковой бригады РФ, совершающих военные преступления против народа Украины. Речь идет о военных из части №63354, которая дислоцируется в г. Буйнакск, Республика Дагестан.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Эти "герои" сбрасывают бомбы и запускают ракеты в бомбоубежища с детьми в Мариуполе. Обстреливают гуманитарные коридоры с гражданскими машинами, которые пытаются вырваться из ада войны. Убивают мирных людей, чтобы ограбить их дома", — говорится в сообщении ГУР.
Список российских военных преступников ЗДЕСЬ.
Стоит отметить, что 136-я отдельная гвардейская мотострелковая Уманско-Берлинская Краснознаменная, ордены Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада – тактическое сочетание Сухопутных войск Российской Федерации. Формирование входит в состав 58 общевойсковой армии Южного военного округа.
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