Разведка опубликовала имена военных одной из бригад России, воюющих в Украине

Военные бригады РФ совершают преступления против мирного населения Украины.
Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало имена военнослужащих 78 отдельной бригады материально-технического обеспечения ВС РФ, воюющих против Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих 78 отдельной бригады материально-технического обеспечения ВС РФ (военная часть 11384) г. Буденновск, участвующих в совершении военных преступлений против мирного населения Украины", — говорится в сообщении.
Напомним, в украинской разведке объяснили, почему Россия мобилизует людей из Крыма и ОРДЛО.
Список по ссылке.
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