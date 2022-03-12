Разведка опубликовала имена военных одной из бригад России, воюющих в Украине

Разведка опубликовала имена военных одной из бригад России, воюющих в Украине

Военные бригады РФ совершают преступления против мирного населения Украины.

Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало имена военнослужащих 78 отдельной бригады материально-технического обеспечения ВС РФ, воюющих против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

"Каждый украинец должен знать их имена! ГУР МО Украины получило список военнослужащих 78 отдельной бригады материально-технического обеспечения ВС РФ (военная часть 11384) г. Буденновск, участвующих в совершении военных преступлений против мирного населения Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, в украинской разведке объяснили, почему Россия мобилизует людей из Крыма и ОРДЛО.

Список по ссылке.

ТСН.ua

Читайте также: