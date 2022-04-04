Разведка опубликовала поименный список российских оккупантов, которые убивали украинцев в Буче

Разведка опубликовала поименный список российских оккупантов, которые убивали украинцев в Буче

Российские убийцы будут привлечены к ответственности за зверства против украинцев.

Украинская разведка опубликовала поименный список российских оккупантов, причастных к массовым убийствам в Буче Киевской области.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Разведка получила данные военнослужащих 64 ОМСБр, совершивших военные преступления против народа Украины.

"Помните! За совершенные преступления против мирного населения Украины все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности", — говорится в сообщении.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская разведка последовательно устанавливает личности всех захватчиков и убийц, которые жестоко убили людей в населенных пунктах Киевщины, чтобы наказать по заслугам армейцев диктатора Путина за варварские зверства.

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