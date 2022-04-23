Разведка опубликовала список россиян, совершающих зверства в Запорожье и Мариуполе

Украинская разведка получила список российских военных преступников, совершающих убийства и издевательства над мирными жителями в Запорожском и Мариупольском направлениях.

Об этом 23 апреля сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Каждый украинец должен знать их имена!" — отметили в Минобороны.

Ссылка на список с 1963 преступниками: https://gur.gov.ua/content/voennosluzhashchye-177-otdelnoho-polka-morskoi-pekhoty-kaspyiskoi-flotylyy.html

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Напомним, многие украинцы в Сети разъярены из-за того, что Украина берет военных россиян в плен. Однако каждый плененный враг – это потенциальная жизнь нашего героя на обмен. Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" и глава украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия.

Ситуация по российскому вторжению – брифинг Алексея Арестовича за 23 апреля

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