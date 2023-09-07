Разведка Пентагона предполагает, что ВСУ могут прорвать оставшиеся линии обороны РФ до конца года

В разведке Пентагона считают, что недавние успехи Сил обороны Украины позволяют предположить, что ВСУ прорвут оставшиеся линии обороны российских войск до конца 2023 года, хотя это будет и крайне сложно.

Об этом сообщает Трент Молл, директор аналитического отдела Разведывательного управления Министерства обороны США (DIA) в интервью The Economist.

После трех месяцев прогресса украинское контрнаступление набирает определенные обороты. Вблизи южного села Роботино украинские войска прорвали первую из трех оборонительных линий России. Сейчас атакуют вторую.

"Если бы мы говорили об этом две недели назад, я был бы немного пессимистичнее. Их прорыв через второй оборонный пояс... на самом деле достаточно значителен", — говорит Трент Мол.

По его словам, разведка Пентагона будет следить за тем, что Россия может продолжать поставлять артиллерийские боеприпасы на линию фронта и сохранять лидерство на местном уровне. Он признает, что американские и украинские чиновники не смогли оценить глубину российской обороны и то, как тяжело Украине будет "пробить" ее с помощью бронетехники.

Если украинские генералы говорили, что 80% усилий России было направлено на развитие первой и второй линии обороны, то Мол предостерегает, что основная часть российских подкреплений может остаться на третьей линии.

Молл подчеркивает, что крайне важны две критические переменные: украинский запас боеприпасов, жизненно необходимый для поддержки артиллерии, обеспечивающей продвижение, и погода осенью.

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Один из чиновников администрации Байдена говорит, что Украине осталось около шести-семи недель боев до кульминации наступления. В то же время до сих пор существуют частные разногласия по поводу того, какого прогресса можно достичь за это время.

В свою очередь, Мол считает, что недавние успехи Украины "значительны" и дают ее силам "реалистическую возможность" прорвать оставшиеся российские рубежи до конца года. Но он предупреждает, что ограниченность боеприпасов и ухудшение погоды сделают эту задачу "очень сложной" для реализации.

А внимание разведки США уже переключается на следующий боевой сезон. Даже при отсутствии прорыва в этом году разведка Пентагона считает, что если Украина сможет расширить выступление вокруг Роботиного, удержать свои позиции и обеспечить снабжение боеприпасами, она будет хорошо подготовлена к новому прорыву 2024 года.

Напомним, спикер объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал, что на второй линии обороны российских захватчиков на юге страны плотность минных полей значительно меньше, чем на первой, которую уже прошли силы обороны. Однако вторая линия обороны содержит сеть подземных тоннелей.

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