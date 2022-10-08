Разведка перехватила разговор кафиров с женой: "Только с человеком познакомился — уже "300" или "200"

Российский оккупант говорит, что от ВСУ лучше прятаться в окопах и "чем глубже, тем лучше".

Главное управление разведки Минобороны подслушало разговор российского оккупанта, который рассказал своей жене о положении дел на фронте. По его словам, россияне терпят очень большие потери.

Запись разговора оккупанта с супругой ГУР Минобороны обнародовали в Телеграмме.

"Тут каждый день "300" — "200", нах*й. Только и слышишь. Только, бл*, с человеком познакомился — уже либо "300", либо "200", бл*", — рассказывает россиянин.

Оккупант говорит, что тех, кто пытается "откосить" от войны в Украине, отправляют либо в тюрьму, либо учиться на артиллеристов.

Россиянин жалуется, что не может чаще звонить по телефону жене, ведь ВСУ постоянно обстреливают позиции оккупантов и уничтожают вражеских захватчиков.

"Мы пока не звоним, потому что прилеты частые сюда. Только позвонишь и начинает в это место ху*рить миномёт. Я здесь, короче, с нашей бригады - вот нас было 19 человек - но остались 4 человека здесь", - говорит оккупант.

При этом российские вояки и не надеются на помощь от так называемых "мобиков", мол, идти в наступление на ВСУ – это верная смерть.

"Ну какая помощь, бл*? Пригонят народу, скажут: "Идите в наступление, нах*й." А наступление - это п*здец, нах*й", - говорит оккупант и добавляет, что лучше прятаться в окопах, и при этом "чем глубже, тем лучше".

Напомним, российский оккупант в перехваченном СБУ разговоре с женой жалуется на нехватку боеприпасов, людей, бестолковое руководство и называет себя "мясом". Оккупант говорит, что воины ВСУ над ними уже наверняка смеются.

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