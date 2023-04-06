Разведка перехватила разговор окупантов, где те жалуются на снаряжение: "У меня нет ни брони, ни каски, ни**я"

Российские оккупанты жалуются на снаряжение и постоянные обстрелы со стороны украинских военных.

Российская армия, пришедшая воевать против украинцев, жалуется на качество снаряжения и постоянные обстрелы со стороны ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки.

Как стало известно, спецназовцы перехватили разговор окупантов, во время которого те рассказывали о безразличии руководства к личному обеспечению солдат.

“У меня нет ни брони, ни каски, ни **я. Все пробитое. Кукуха едет. Там морально устаеш, пиз**ц – от долбо****ма. Сидишь и ждешь: прилетит или не прилетит”, — жалуется оккупанты.

Отдельно украинские военные отметили, что за каждое военное преступление россияне будут расплачиваться.

Напомним, что ВСУ сбили очередной российский вертолет Ка-52. Бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" показали видео после его падения.

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