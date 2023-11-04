Разведка подтвердила попадание в Керчи: в Сети пишут о поражении ракетного корабля (видео)

Предварительно, на судостроительном заводе в Керчи есть попадание в малый ракетный корабль строящегося проекта 22800 "Каракурт".

В украинской разведке подтвердили попадание во временно оккупированную Керчь после взрывов в Крыму. В Сети пишут, что удалось поразить малый ракетный корабль, который еще строится.

Информацию о попадании подтвердил источник в Главном управлении разведки Минобороны, пишет hromadske.

"Есть попадание, информация уточняется", — сказал собеседник.

Ряд местных Telegram-каналов, в частности "Крымский ветер", пишут, что на судостроительном заводе в Керчи есть попадание в малый ракетный корабль строящегося проекта 22800 "Каракурт". Однако подтверждения этой информации пока нет.

"Жирная цель"

В telegram-канале "Николаевский Ваньок" появилась информация о том, что около двух часов назад зафиксирован минимум три прилета по малому ракетному кораблю "Аскольд", который стоял южнее Керчи.

Telegram-канал "Крымский ветер" также подтверждает информацию о поражении "Аскольда" и объясняет, почему это "жирная цель".

"Этот носитель крылатых ракет "Калибр" является одним из новейших и современных кораблей ЧФ РФ. Он был заложен в 2016 году как раз на Керченском судоремонтном заводе "Залив", и спущен на воду только в 2021 году. Для понимания, кроме восьми пусковых установок для "Калибров", на его вооружении стоит собственная система ПВО — ЗРК "Панцирь-М" и комплекс БПЛА "Орлан-10" для ведения разведки. Жирная цель", — говорится в сообщении

В Сети появилось видео момента попадания в корабль в Керчи

Напомним, в оккупированном Крыму вечером 4 ноября была объявлена воздушная тревога. После этого в Керчи раздались взрывы. Пропагандисты поспешили успокоить, мол, это работает российское "пэвэо" и все цели сбиты.

В то же время, появилась информация, что после взрывов дым появился якобы и на судостроительном заводе "Залив" в Керчи. Оккупационный "вожак" Крыма Сергей Аксенов подтвердил взрывы в Керчи. По его словам, там якобы работала ПВО, а сбитые ракеты упали на судостроительный завод.

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