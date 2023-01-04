Разведка прогнозирует глобальный конец стратегической авиации России: "Жалкое зрелище"

В то же время, в ГУР Минобороны считают, что на войну против Украины "этого убийственного арсенала еще хватает".

Российская стратегическая авиация пока летает, однако является старой и возможности по выполнению задач и обслуживанию становятся все сложнее.

Об этом представитель пресс-службы ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов рассказал в эфире телеканала "FREEДОМ".

"Здесь можно процитировать киноклассику: "В бой идут одни старики": это о бомбардировщиках и стратегической авиации государства-агрессора. По сравнению со странами НАТО, прежде всего, с Соединенными Штатами, жалкое зрелище этот авиапарк составляет. Но тем не менее, меры по модернизации, ремонтному обслуживанию проводились и производятся", – сообщил Юсов.

Он отметил, что после победы Украины в войне придет конец российской стратегической авиации.

"Условно говоря, на эту войну этого убийственного арсенала еще хватает, но после победы Украины в этой несправедливой войне, можно говорить о глобальном конце, в том числе и стратегической авиации для России. Это все в большинстве своем старье. Да, – пока летает, но возможности по выполнению задач и по обслуживанию с каждым вылетом, после каждого массированного удара становятся все сложнее для российских оккупационных сил", – описал ситуацию представитель разведки.

Он добавил, что есть основания считать о продолжении инцидентов на российских авиабазах, таких как "хлопок" на аэродроме в Энгельсе. Это тоже будет "влиять на пригодность российской стратегической авиации для дальнейшего использования в организации этих терактов".

Напомним, 26 декабря во второй раз за месяц на военном аэродроме РФ в Энгельсе раздался мощный взрыв, в результате которого мог быть уничтожен пункт управления авиабазы.

После этого россияне перебросили стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-22М3 с аэродрома в Энгельсе на Дальний Восток. Однако даже там авиации не будет обеспечена безопасность, предупредил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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