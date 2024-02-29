Разведка прокомментировала удар по скоплению окупантов в Оленовке

В ГУР говорят, что дальше будет.

Успешный удар по скоплению российских оккупантов в оккупированной Оленовке Донецкой области – это плановая работа украинских сил безопасности и обороны.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире "Радио Свобода".

По его словам, это не первый подобный удар. Что больше – представитель разведки говорит, что аналогичные операции будут проходить и в будущем.

"Это плановая работа украинских сил безопасности и обороны и эффективное использование имеющихся средств. Разведка на местах. Военная разведка работает над тем, чтобы выявлять места скопления противника, живой силы и техники. В данной ситуации прекрасно отработана операция, оперативно использована информация — и нанесен значительный вес удара врагу", — подчеркнул Юсов.

На вопрос, откуда ГУР получает данные о скоплении российских сил на оккупированной территории, он ответил, что это "комбинированная история".

"Информация извлекается из нескольких источников, чтобы убедиться, что она действительно соответствует действительности", — подчеркнул представитель разведки.

Напомним, Генштаб утром 29 февраля подтвердил удар ВСУ по скоплению россиян в Оленовке. В результате – 19 мертвых российских оккупантов. Среди погибших – заместитель командира российского военного подразделения.

Читайте также: