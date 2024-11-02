Разведка сообщила, сколько солдат из КНДР перебросило РФ в районы вблизи Украины

РФ вооружила северокорейских солдат.
Россия перебросила в районы вблизи с Украиной более семи тысяч солдат из Северной Кореи. Передислокация из Приморского края РФ произошла в последнюю неделю октября.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.
В разведке отметили, что северокорейские войска перемещали с помощью не менее 28 военно-транспортных бортов воздушно-космических сил РФ. Солдат Ким Чен Инна Москва вооружила 60-мм минометами, автоматами АК-12, пулеметами РПК/ПКМ, снайперскими винтовками СВД/СВЧ, ПТРК "Феникс" и РПГ-7.
"Также северным корейцам или, как их называют в российской оккупационной армии — "особым бурятам" — издали несколько приборов ночного видения, тепловизоров, коллиматорных прицелов и биноклей", — добавили в ГУР.
Напомним, в американском Пентагоне заявили, что Украина не увидит никаких новых ограничений использования оружия США против северокорейских сил, если они начнут воевать с украинской армией.
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