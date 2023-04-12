Разведка США отметила важность контрнаступления ВСУ: "На карту поставлено очень много"

В ЦРУ заявляют, что российский президент-диктатор "удвоил усилия"
Директор американского Центрального разведуправления (ЦРУ) Уильям Бернс заявил, на важности масштабного украинского контрнаступления. Ведь в ближайшие месяцы "на карту поставлено очень многое".
Об этом сообщает издание CNN.
По его словам, российский президент-диктатор Владимир Путин несерьезно относится к переговорам по войне в Украине. Именно поэтому, полагает Бернс, прогресс ВСУ на поле боя сможет сформировать "перспективы дипломатии". Более того — кремлевский "фюрер" вместо того, чтобы отступить, "удвоил свои усилия".
"Путин глубоко ошибался в своих предположениях об Украине до войны. Настоящие страны дают отпор", — подчеркнул директор ЦРУ.
Бернс также отметил важность дальнейшей поддержки США Украины, в частности посредством обмена разведывательными данными.
Напомним, министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в Вооруженных силах Украины есть все необходимые возможности для достижения успеха во время контрнаступления. Международные партнеры будут продолжать оказывать военную помощь украинцам для поддержки во время их обороны своей земли.