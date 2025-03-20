Разведка США ответила: действительно ли украинские войска в Курске оказались в окружении

Хотя украинские подразделения действительно отступили под натиском российских сил, они не полностью заблокированы.

Американские и европейские разведывательные службы предоставили Белому дому данные, опровергающие утверждение о том, что украинские войска в Курске оказались в окружении. Эта оценка противоречит заявлениям президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина, сообщили три чиновника, знакомых с ситуацией.

Об этом сообщает Reuters.

По их словам, хотя украинские подразделения действительно отступили под давлением российских сил, они не полностью заблокированы. Агентства США, в частности ЦРУ, передали эту информацию администрации Трампа еще на прошлой неделе, однако он продолжает настаивать на версии о полном окружении.

13 марта Путин заявил, что украинские военные в Курске "отрезаны" и что им придется либо сдаться, либо погибнуть. Эксперты назвали это частью информационной кампании Кремля, направленной на создание иллюзии о том, что Россия демонстрирует "гуманность", предлагая украинцам возможность капитулировать.

Трамп также заявил, что обратился к Путину с просьбой пощадить жизнь "тысяч окруженных" украинских военных. Российский лидер, по словам Трампа, согласился сделать это, если украинцы сложат оружие. Эти тезисы президент США повторил во время выступления в Центре Кеннеди в Вашингтоне и в интервью Fox News.

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Совет национальной безопасности США не стал комментировать оценки разведки, но сослался на совместное заявление госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Вальца. В нем отмечается, что Трамп обсуждал с Владимиром Зеленским ситуацию в Курске и договорился о дальнейшем обмене разведданными.

Официальный Киев отрицает заявления Кремля. Зеленский признал, что ситуация в регионе сложная, однако подчеркнул, что Путин уродует реальное положение дел. Он также отметил, что украинские военные продолжают удерживать позиции, хотя Россия пытается вытеснить их из Курской области.

Напомним, по состоянию на 20 марта ситуация на Курском направлении остается сложной. Армия РФ на Курщине наносит удары по позициям ВСУ. Наши воины отбивают атаки.