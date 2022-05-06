Разведка США помогла Украине потопить крейсер "Москва" — New York Times

Заметив российский военный корабль в Черном море, ВСУ связались с американской стороной, пишут СМИ.

США предоставили Украине разведывательные данные о местонахождении крейсера "Москва", которые позволили украинским Вооруженным силам успешно атаковали корабль.

Об этом сообщает американское издание New York Times со ссылкой на американских чиновников.

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В то же время два собеседника журналистов сообщили, что Украина самостоятельно получила данные о местонахождении "Москвы", а США просто предоставили ей подтверждение этой информации.

Журналисты отметили, что сразу после удара администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена хранила молчание по поводу инцидента, отказываясь даже подтвердить факт нанесения украинскими войсками удара по крейсеру "Москва", однако в последние дни официальные лица США подтвердили, что данные о целеуказании из источников американской разведки Украине за несколько часов до запуска ракет "Нептун" судном.

"Официальные лица отказались уточнить, какая именно информация была передана, но один чиновник сказал, что информация выходит за пределы простого сообщения о местонахождении корабля в Черном море", — говорится в публикации.

При этом администрация Байдена отказалась публично подтвердить, что разведка США предоставила украинским силам информацию в целях указания. Один чиновник в комментарии изданию заявил, что Соединенные Штаты предоставили подтверждение украинским военным о местонахождении корабля, в то время как другие его коллеги заявили, что "нет уверенности, что Украина могла поразить корабль без помощи США", - отметили журналисты.

После публикации этого материала пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби заявил, что у Украины есть "свои собственные разведывательные возможности для отслеживания и нацеливания на российские корабли". В случае удара по "Москве", украинские силы возлагались на собственные данные, заверил представитель Пентагона. Также в прошлом месяце, отвечая на вопрос журналиста, Кирби подчеркнул, что США не предоставляли Украине информацию для целеуказания.

Напомним, вечером 13 апреля противокорабельные ракеты "Нептун" подвели флагман ЧФ РФ ракетный крейсер "Москва". Сначала Москва даже не хотела официально признавать столь большую потерю для их флота. Минобороны РФ давало противоречивые заявления о том, что на борту возник пожар, но он еще в состоянии плавучести. Однако через два дня Кремлю все же пришлось признать, что "Москва" затонула.

В Министерстве обороны США подтвердили, что крейсер утонул из-за попадания украинских ракет, а не детонации боеприпасов.

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