Разведка США предупредила о возможной эскалации в войне РФ против Украины

На территории Украины может наблюдаться более непредсказуемая и потенциально эскалационная траектория, отметила глава Нацразведки США.
В ближайшие месяцы ход событий в войне РФ против Украины может приобрести более непредсказуемый ход. С большой вероятностью ожидается эскалация конфликта.
Об этом заявила глава Национальной разведки США Эврил Хейнс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на слушания в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США.
"В ближайшие несколько месяцев на территории Украины может наблюдаться более непредсказуемая и потенциально эскалационная траектория", — заявила глава разведывательного органа США.
Напомним, разведка США также сообщила, что президент страны-агрессорки РФ Владимир Путин намерен ввести военное положение в России и развязать войну в Приднестровье. "Путину может быть недостаточно победы России на Донбассе, поэтому президент РФ намерен вести долговременную войну в Украине, надеясь, что США и Европа впоследствии "утратят решительность" в противодействии такой агрессии", — отметила Хейнс.
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