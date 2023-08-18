Разведка США считает, что Украина не достигнет главной цели контрнаступления — The Washington Post

Эта оценка основывается на том, что Россия хорошо подготовилась к обороне оккупированных территорий.

Разведывательное сообщество США считает, что контрнаступление Украины не достигнет ключевого юго-восточного города Мелитополя.

Об этом сообщает издание The Washington Post ссылкой на собственные источники, знакомые прогнозам спецслужб США.

В заключении отмечается, что Украина не сможет выполнить главную цель – разрезание сухопутного моста России в Крым в этом году.

Эта оценка основывается на том, что Россия плотно заменяла происки оккупированных территорий и хорошо подготовилась к обороне.

Американские аналитики считают, что ВСУ смогут продвинуться в Мелитополь, но сам город уволить не получится.

В материале отмечается, что Мелитополь критически важен для контрнаступления Украины, поскольку он считается воротами в Крым. Город находится на пересечении двух важных дорог и железнодорожной линии, которые позволяют России перемещать военный персонал и технику с полуострова на другие оккупированные территории на юге Украины.

В США считают, что путь в Мелитополь чрезвычайно сложен, и даже если освободить более близкие города, такие как Токмак, будет очень трудно продвигаться дальше.

Военный аналитик из Института исследования внешней политики Роб Ли заявил, что у России есть три основные оборонительные линии, а затем укрепленные города.

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"Вопрос не только в том, сможет ли Украина прорвать первую или вторую линии обороны, а сможет ли она сломать все три и иметь еще достаточно сил, чтобы достичь чего-то более значительного, например, уволить Токмак или что-то другое", — сказал он.

Подобные оценки разведки уже привели к обвинению в сторону Белого дома от конгрессменов демократов и республиканцев, что администрация Байдена не предоставила Украине более мощное оружие для достижения целей контрнаступления. В то же время, некоторые представители Республиканской партии используют доклад для объяснений, почему они не поддерживают выделение Украине дополнительной помощи на сумму 20,6 миллиарда долларов.

В свою очередь официальные лица США исключают критику о том, что истребители F-16 или ракетные системы большой дальности, такие как ATACMS, привели бы к другому результату. "Проблема остается из-за главной линии обороны России, и нет доказательств того, что эти системы были бы панацеей", — сказал высокопоставленный чиновник администрации.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска продолжают вести контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках фронта.

Кроме того, мы ранее информировали, что соучредитель британского аналитического центра Council on Geostrategy Джеймс Роджерс заявил, что на Западе были нереалистичные ожидания скорости украинского контрнаступления.

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