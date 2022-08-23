Разведка, удары и корректировка огня: в Генштабе ВСУ описали действия оккупантов в Харьковской области

Российские войска 23 августа на Харьковском направлении задействовали беспилотники для выполнения задач разведки и корректировки огня артиллерии.
Кроме того, оккупанты уже традиционно устроили обстрелы в районах ряда населенных пунктов Харьковской области.
Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Так, враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Уды, Сосновка, Протопоповка, Слатино, Циркуны, Харьков, Петровка, Большие Проходы, Русские Тишки, Питомник и Коробочкино.
Кроме того, российская армия нанесла авиаудары возле Питомника, Константиновки и Верхнего Салтова.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов отметил повышенную опасность для Украины 23-24 августа. Эксперт отметил, что обстрелов становится больше ближе к вечеру, особенно ночью.
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