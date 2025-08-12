Разведка Украины оценила риск вторжения из Беларуси

Вадим Скибицкий рассказал о ситуации на белорусском направлении

Республика Беларусь пытается сохранить отношения с западными странами и избегает непосредственного участия в войне против Украины.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в проекте «Ремовская Интервью».

По его словам, позиция Александра Лукашенко состоит в том, чтобы не быть вовлеченным в боевые действия, несмотря на союзнические отношения с Россией. Одновременно Беларусь поддерживает контакты с США и сосредотачивается на сбыте собственной продукции, в частности, в сфере сельскохозяйственного машиностроения и производства минеральных удобрений.

Сейчас в стране идет подготовка к военным учениям «Запад-2025», однако, по словам Скибицкого, они существенно отличаются от масштабных тренировок 2017 года или маневров перед вторжением России в Украину в 2022-м.

«Мы отслеживаем все этапы подготовки, перемещения войск и понимаем, в какие сроки это будет происходить. Пока ничего необычного нет, а уровень угрозы от этих учений довольно низок», — отметил он.

Скибицкий подчеркнул, что у России сейчас нет свободных резервов для переброски большой группировки войск в Беларусь: «Все подразделения сейчас задействованы на фронте против Украины».

Он также уточнил, что речь идет преимущественно о штабной тренировке, а не создании ударной группировки, как это было в декабре 2021-январе 2022 года, когда с территории Беларуси началось вторжение в Киевскую область.

Напомним, стало известно, что во время учений Запад-2025 РФ и Беларусь отработают отражение воздушных атак, оборонные бои и борьбу с ДРГ.

Ранее в ГНСУ не исключили провокаций и нагнетания во время совместных учений России в Беларуси.